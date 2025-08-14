Усик більше не буде абсолютним чемпіоном
Хіггінс вважає, що захист титулу WBO не є пріоритетом українця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловився про переговори про бій підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Від команди Усика не надходить жодного звуку, ніякої зацікавленості, жодних переговорів. Всі думки ведуть до того, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу WBO. Такими є мої відчуття.
Нагадаємо, що Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.