Олег Гончар

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф висловився про фінал олімпійського турніру, у якому збірна США обіграла Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі.

Тардіф назвав фінал видовищним і підкреслив високий рівень хокею. За його словами, у такому форматі овертайму результат міг скластися по-різному, тому складно однозначно оцінити, хто більше заслуговував на перемогу.

«Фантастичний фінал і турнір, відмінний дух, і добре, що все це є у найкращих гравців світу. Важко сказати, чи заслуговувала збірна США на перемогу. Це [формат] «три на три» [в овертаймі], тут все могло бути» Люк Тардіф

Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться у Франції у 2030 році. Турнір планують провести в регіонах Овернь — Рона — Альпи та Прованс — Альпи — Лазурний берег із 1 по 17 лютого.