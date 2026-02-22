Олег Гончар

Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу національної збірної з хокею у фіналі Олімпіади-2026, де американці обіграли Канаду з рахунком 2:1 в овертаймі.

Після завершення матчу Трамп опублікував привітання, відзначивши виступ команди та підкресливши важливість здобутого золота. Він назвав гру визначною та подякував хокеїстам за результат. Зустріч із Канадою стала напруженою: основний час завершився внічию, а переможну шайбу збірна США закинула в овертаймі.

«Вітаємо нашу чудову команду США з хокею. ВОНИ ВИГРАЛИ ЗОЛОТО. ВАУ!. ЯКА ГРА!!!. БАГАТО ПЕРЕМОГ!!!» Дональд Трамп

Головний тренер Майк Салліван повідомив, що одразу після фінальної сирени гравці зв’язалися з президентом у роздягальні через відеодзвінок. За його словами, Трамп звернувся до команди, привітав із перемогою та висловив гордість за виступ на турнірі. Для США це золото стало одним із ключових результатів зимових Ігор.