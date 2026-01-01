Груповий раунд ЧС U20 завершено. Швеція розгромила США, Канада розібралася з Фінляндією
Латвійці програли чехам
близько 1 години тому
Канада U20 – Фінляндія U20 / Фото - TSN
Завершився груповий раунд молодіжного чемпіонату світу-2026 з хокею.
У заключних матчах цього етапу Швейцарія перемогла Словаччину (3:2), Чехія – Латвію (4:2), США поступилися Швеції (3:6), Канада обіграла Фінляндію (7:4).
МЧC-2026 з хокею
Група А
Швейцарія U20 – Словаччина U20 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
США U20 – Швеція U20 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)
Група В
Чехія U20 – Латвія U20 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Канада U20 – Фінляндія U20 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)
