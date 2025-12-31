Швейцарія перемогла Німеччину на МЧС-2026 з хокею
Дублем у складі переможців відзначився Кімі Корблер
25 хвилин тому
Збірна Швейцарії обіграла національну команду Німеччини в матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею 2026 року.
Дублем у складі переможців відзначився Кімі Корблер.
Молодіжний ЧС-2026. Група А
Шайби: 1:0 - Корблер (Маєр, Блессінг), 11:42, 2:0 - Ребер (Муджлі, Штайнер), 13:10, 3:0 - Корблер, 21:08, 4:0 - Джонсон (Сансоннес, Моттард), 26:10
Кидки: 48 - 20
