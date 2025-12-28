МЧС-2026. Хет-трик Чренко приніс Словаччині перемогу над Німеччиною
Словаки здобули перші три очки на турнірі
32 хвилини тому
Збірна Словаччини здобула впевнену перемогу над командою Німеччини у матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею.
Головною зіркою зустрічі став Томаш Чренко, який оформив хет-трик, забезпечивши своїй команді першу перемогу на турнірі.
Молодіжний ЧС-2026. Група А
Словаччина – Німеччина 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Шайби: 1:0 - Хренко (Немец), 10:33, 2:0 - Хренко (Немец, Страка) - більш, 19:12, 3:0 - Хренко (Шврчек, Радіович) - більш, 32:23, 3:1 - Вільгофт (Левандовскі), 51:09, 4:1 - Білушко - менш, 59:07
Кидки: 38 - 35
