Володимир Кириченко

Міжнародна федерація хокею (IIHF) опублікувала постер, присвячений перемозі Флориди у Кубку Стенлі сезону-2024/25.

На ньому було розміщено фото гравців Пантерс у формі збірних. При цьому на постер не потрапили росіяни Сергій Бобровський та Дмитро Куліков.

Нагадаємо, що збірні росії різного віку відсторонені від участі в міжнародних турнірах під егідою IIHF з 2022 року.

Флорида обіграла Едмонтон у шостому матчі з рахунком 5:1, вигравши фінальну серію – 4-2.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 пройде без участі збірної росії.