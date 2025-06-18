Олександр Сукманський

Флорида Пантерз вдруге поспіль виграла Кубок Стенлі, здолавши Едмонтон Ойлерз у шостому матчі фінальної серії з рахунком 5:1.

На шляху до фіналу Кубка вони перемогли Тампу-Бей Лайтнінг (серія – 4:1), Торонто Мейпл Ліфс (4:3) та Кароліну Гаррікейнз (4:1), після чого вдруге поспіль перемогли Ойлерз у фіналі.

14 гравців, які брали участь у цьогорічному плей-оф Кубка Стенлі, були частиною складу, що здобув трофей і в 2024 році. Форвард Бред Маршан, якого обміняли перед дедлайном 7 березня, раніше вигравав Кубок з Бостоном у 2011 році. Нападник Ніко Штурм, який не був у складі Пантерз минулого сезону, здобув Кубок з Колорадо у 2022 році.

З 23 хокеїстів, які зіграли щонайменше один матч у плей-оф, 11 були підписані як вільні агенти, 7 прийшли через обміни, 4 були обрані на драфті НХЛ Флоридою, ще один був заявлений через відмову суперника. 19 з 22 польових гравців закинули щонайменше одну шайбу, 21 – набрав хоча б одне очко.

Як був зібраний склад чемпіона Кубка Стенлі

Форварди

Олександр Барков – обраний під №2 драфту НХЛ 2013. 71 очко (20+51) у 67 матчах регулярки, 22 очки (6+16) у 23 іграх плей-оф.

Сем Беннетт – обміняний з Калгарі 12 квітня 2021. 51 очко (25+26) у 76 матчах, 22 очки (15+7) у 23 іграх плей-оф. MVP плей-оф – Конн Смайт Трофі.

Єспер Боквіст – вільний агент (1 липня 2024). 23 очки (12+11) у 78 іграх, 5 очок (2+3) у 13 іграх плей-оф.

Джона Гаджович – вільний агент (16 жовтня 2023). 4 голи в регулярці, 3 очки (2+1) у 16 іграх плей-оф.

Ей Джей Грір – вільний агент (1 липня 2024). 17 очок (6+11), 3 очки (2+1) у 16 іграх плей-оф.

Антон Лундель – драфт №12 у 2020. 45 очок у регулярці, 18 (6+12) у плей-оф.

Еету Луостарінен – обмін з Кароліною (2020). 24 очки в регулярці, 19 (5+14) у плей-оф.

Бред Маршан – обмін з Бостоном (7 березня 2025). 4 очки у регулярці, 20 (10+10) у плей-оф.

Томаш Носек – вільний агент (1 липня 2024). 9 очок у регулярці, 3 асисти у плей-оф.

Сем Райнхарт – обмін з Баффало (2021). 81 очко (39+42), 23 очки (11+12) у плей-оф.

Еван Родрігес – вільний агент (2 липня 2023). 32 очки, 13 (2+11) у плей-оф.

Маккі Самоськевич – драфт №24 у 2021. 31 очко в регулярці, 1 асист у 4 іграх плей-оф.

Ніко Штурм – обмін з Сан-Хосе (6 березня 2025). 1 асист у регулярці, 0 очок у 8 іграх плей-оф.

Меттью Ткачук – обмін з Калгарі (22 липня 2022). 57 очок (22+35), 23 (8+15) у плей-оф.

Картер Верхаге – вільний агент (9 жовтня 2020). 53 очки, 23 (7+16) у плей-оф.

Захисники

Увіс Балінскіс – вільний агент (18 квітня 2023). 18 очок, 1 гол у плей-оф.

Аарон Екблад – драфт №1 у 2014. 33 очки (3+30), 13 (4+9) у плей-оф.

Густав Форслінг – заявлений з відмов Кароліни (2021). 31 очко (11+20), 5 (1+4) у плей-оф.

Сет Джонс – обмін з Чикаго (1 березня 2025). 9 очок у регулярці, 9 (4+5) у плей-оф.

Дмитро Куліков – вільний агент (1 липня 2023). 13 очок (4+9), 5 (2+3) у плей-оф.

Ніко Міккола – вільний агент (1 липня 2023). 22 очки (6+16), 6 (3+3) у плей-оф.

Нейт Шмідт – вільний агент (3 липня 2024). 19 очок, 12 (3+9) у плей-оф.

Воротарі

Сергій Бобровський – вільний агент (1 липня 2019). Регулярка: 33-19-2, КН – 2.44, %О – .906, 5 шат-аутів. Плей-оф: 16-7, КН – 2.20, %ВК – 91.4, 3 шат-аути.

Вітек Ванечек – обмін з Сан-Хосе (5 березня 2025). 7 матчів у регулярці (2-4-1), не грав у плей-оф.

Тренерський штаб

Пол Моріс , головний тренер – з 22 червня 2022. Другий в історії НХЛ за кількістю матчів (1931), третій за перемогами (916).

Майлс Фі , асистент – з 10 серпня 2022, колишній відеотренер Баффало.

Джеймі Комптон , асистент – також з 10 серпня 2022, раніше працював з Морісом у Вінніпезі.

Сільвен Лефевр , асистент – колишній тренер Сан-Дієго (AHL).

Туомо Рууту , асистент – з червня 2021, раніше працював у системі Рейнджерс.

Робб Таллас, тренер воротарів – з 2009 року. Працював з Роберто Луонго, Томашем Вокоуном та Жозе Теодором.

Генеральний менеджер