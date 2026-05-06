Олександр Сукманський

31-річний нападник Ілля Коренчук став першим новачком представника України в Балтійській лізі Київ Кепіталз у поточне міжсезоння.

На дорослому рівні форвард нашої національної збірної розпочав кар’єру у складі Кременчука, а також у чемпіонаті України виступав за Донбас та Альтаїр.

За кордоном хокеїст захищав кольори польських клубів Торунь, Тихи, Заглембє, а також британського Мілтон Кейнс Лайтнінг.

У складі збірна України з хокею Коренчук здобував бронзові медалі чемпіонату світу у дивізіоні 1А, а також двічі виборював бронзу у дивізіоні 1В.

На клубному рівні Ілля тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав срібні нагороди та одного разу – бронзові. Також у його активі бронзові медалі чемпіонату Польщі.