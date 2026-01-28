Київ Кепіталз поступилися та втратили можливість повернутися на перше місце Балтійської ліги
Українці програли Пантеру
близько 2 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у рамках регулярного чемпіонату Балтійської ліги поступилися Пантеру 4:5 ОТ.
Українцям не вдалося повернути собі першу сходинку турнірної таблиці «регулярки». Мого, яке також поступилася цього туру, лідирує з 50 очками у 30 матчах. Кияни за ідентичної кількості ігор мають у доробку 49 залікових пунктів.
Балтійська ліга
Київ Кепіталз – Пантер 4:5 ОТ
Нагадаємо, що напередодні Київ Кепіталз обіграли Енергію.
Поділитись