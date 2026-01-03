Канада розгромила Словаччину, Фінляндія в овертаймі дотиснула США і вийшла у півфінал МЧС-2026
Чехи впевнено розібралися зі швейцарцями
близько 1 години тому
США – Фінляндія / Фото - IIHF
В американському Сент-Полі триває чемпіонат світу з хокею U-20.
У чвертьфінальних матчах Канада розгромила Словаччину, США програли Фінляндії в овертаймі.
У матчі на виліт Німеччина зберегла прописку, відправивши Данію в дивізіон 1А.
Чемпіонат світу з хокею U-20. Чвертьфінали
Канада – Словаччина 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
США – Фінляндія 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)
Чехія – Швейцарія 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Матч за виживання
Німеччина – Данія 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)
Нагадаємо, Швеція впевнено перемогла Латвію в чвертьфіналі молодіжного ЧС з хокею.
