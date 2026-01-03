Збірна Швеції без поразок продовжує виступи на молодіжному чемпіонаті світу з хокею. У першому чвертьфіналі турніру шведи впевнено переграли Латвію з рахунком 6:3.

Головним героєм матчу став Антон Фронделл, який оформив дубль і зрівнявся з лідерами бомбардирських перегонів турніру. Також відзначилися Лео Салін Валленіус (1 гол + 2 передачі), Джек Берглунд, Саша Бумедьєнн і Фелікс Карелл. У складі Латвії шайби закинули Крістерс Ансонс, Карліс Флугінс та Оліверс Мурнієкс.

Швеція суттєво переважала суперника за кидками – 38:16 – і контролювала хід гри впродовж усіх трьох періодів. Команда Магнуса Хавеліда здобула п’яту поспіль перемогу в основний час і продовжила унікальну серію з 20 виграних чвертьфіналів МЧС поспіль.