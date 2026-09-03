Сергій Разумовський

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко дебютував у Лізі чемпіонів – найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Перший матч українського захисника в цьому змаганні завершився переконливою перемогою його команди Пльзень над шведським Регле з рахунком 4:0.

Пльзень повернувся до участі в Лізі чемпіонів після шестирічної перерви. Востаннє чеський клуб виступав у цьому турнірі в сезоні-2019/20. У стартовому поєдинку нового розіграшу команда Мережка зустрілася з Регле, який представляє Швецію.

Перший період пройшов без закинутих шайб. Обидві команди діяли обережно й не поспішали ризикувати, тому до першої перерви на табло зберігався нульовий рахунок.

Після перерви Пльзень значно додав в атаці та швидко створив необхідний запас міцності. У другому періоді чеська команда двічі вразила ворота суперника. Спочатку шайбу закинув Алеш Чех, а згодом перевагу господарів подвоїв Денні Катич.

На початку третього періоду Пльзень продовжив контролювати перебіг зустрічі. Чеські хокеїсти забили третю шайбу та фактично позбавили Регле шансів на порятунок матчу.

Остаточний рахунок встановив Ігор Мережко. На 50-й хвилині українець отримав шайбу після комбінації за участю Міхала Тепли та Картера Робертсона. Мережко перебував на правому фланзі й точним кидком відправив шайбу у ворота шведської команди – 4:0.

Таким чином, дебют українського захисника в Лізі чемпіонів виявився результативним. Мережко не лише допоміг Пльзеню здобути суху перемогу, а й сам відзначився закинутою шайбою.

Ліга чемпіонів, перший тур

Пльзень (Чехія) – Регле (Швеція) 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: Чех, 34, Катич, 35, Філіп, 43, Мережко, 50

Наступний матч у єврокубку Пльзень проведе проти польського клубу Тихи. Поєдинок відбудеться в суботу, 5 вересня, початок запланований на 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, п’ять клубів зіграють у новому сезоні регулярного чемпіонату України з хокею.