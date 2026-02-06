Кароліна всуху обіграла Рейнджерс, Тампа розгромила Флорида
Нью-Джерсі поступився Айлендерс
35 хвилин тому
Рейнджерс – Кароліна / Фото - Yahoo
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вашингтон переміг Нешвілл (4:2), Філадельфія поступилася «Оттаву та інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Рейнджерс – Кароліна 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Баффало – Піттсбург 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Вашингтон – Нешвілл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Філадельфія – Оттава 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Тампа-Бей – Флорида 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Вегас – Лос-Анджелес 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)