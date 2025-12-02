Олег Гончар

Капітан Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі забив два голи у матчі регулярного сезону НХЛ проти Філадельфії (1:5), вийшовши на 15-е місце в історії ліги за голами.

Наразі у нього 642 голи і він обійшов Дейва Андрейчука з 640.

Другий гол став 300-м виїзним для Кросбі — 14-е місце в НХЛ, він обійшов Джерома Ігінлу (299). Рекорд — у Овечкіна (463).

Кросбі взяв участь у 571-му та 572-му голах, що вивели команду вперед, обійшовши Марка Мессьє та посівши 4-е місце після Гретцкі — 742, Ягра — 644, Френсіса — 581.

Також Сідні став 14-м гравцем з 300+ виїзними голами (10-м серед канадців) та порівнявся з Горді Хоу (851 перемога в одному клубі з плей-офф), посівши 6-е місце.

У сезоні-2025/2026 рр. Кросбі має 18 голів і 11 асистів у 25 матчах. Рекорд для хокеїстів від 38 років — 44 у Овечкіна (2024/2025), Хоу (1968/1969).

Кросбі забив 167-му воротарю (Владарж) — це 4-е місце після Овечкіна — 186, Ягра — 178, Марло — 177.

Такоє у нього проти Філадельфії — 60 голів у 92 матчах (29 вдома — рекорд для виїзного гравця).