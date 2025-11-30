Кросбі увійшов у Топ-15 найкращих бомбардирів в історії НХЛ
Однак, це не допомогло Піттсбургу перемогти
близько 22 годин тому
Сідні Кросбі
Капітан Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі у віці 38 років забив у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти Торонто Мейпл Лівз.
Цей гол став 641-м у кар’єрі канадця, що дозволило обійти Дейва Андрейчука (640) і посісти чисте 15-е місце в історичному рейтингу НХЛ. На 14-му — Брендан Шанахан (656), а рекорд належить Олександру Овечкіну (908).
Піттсбург програв з розгромним рахунком 2:7, незважаючи на гол Кросбі.
Наступний матч Пінгвінз зіграють з Філадельфією Флайерз.