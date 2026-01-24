Київ Кепіталз переміг Енергію у Балтійській лізі
Дублями в складі київської команди відзначилися Карсумс і Беговс
Київ Кепіталз успішно провів черговий матч у Балтійській лізі, здобувши впевнену перемогу над Енергією.
Поєдинок завершився з рахунком 7:3 на користь української команди.
Балтійська ліга
Енергія – Київ Кепіталз 3:7 (0:2, 3:3, 0:2)
Шайби: 0:1 - Баярунс (Янсонс, Андрейків), 9:35, 0:2 – Карсумс, більш (Фурса, Беговс), 12:24, 1:2 – Лаймутіс (Сілінас), 22:37, 1:3 – Ян (Царковський, Новіковс), 25:00, 2:3 – Красильніковас (Лаймутіс, Бінкуліс), 26:59, 3:3 – Сілінас (Лаймутіс, Голд М), 30:24, 3:4 – Беговс (Янсонс, Андрейків), 34:30, 3:5 – Карсумс, більш (Беговс, Фурса), 35:28, 3:6 – Новіковс (Клінецкі, Ян Х), 43:19, 3:7 – Беговс (Карсумс), 44:29
