Київ Кепіталз вийшли на серію перемог та зберегли перше місце у Балтійській лізі
Українці закинули 6 шайб Призмі
Київ Кепіталз у рамках регулярного чемпіонату Балтійської ліги з хокею обіграли Призмі з Риги.
Український колектив завоював другу поспіль перемогу та зберіг лідируючу позицію у турнірній таблиці БЛ. Кияни за 27 ігор мають 21 перемогу та 46 очок в активі.
Латвійська ліга
Київ Кепіталз – Призма 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Напередодні Київ Кепіталз обіграли Хокей Панкс.
