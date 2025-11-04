Олег Гончар

Канадський форвард "Едмонтон Ойлерз" Коннор Макдевід продовжує писати історію. У виїзному поєдинку проти "Сент-Луїс Блюз" (2:3) капітан віддав дві гольові передачі.

Спершу Макдевід асистував Джеку Рословіку, а потім — Ендрю Манджапане.

Коннор набрав 1100-е та 1101-е очко в НХЛ (364+737 у 726 матчах). Це зробило 28-річного хокеїста другим гравцем "Ойлерз", який досяг цієї позначки — попереду лише Вейн Гретцкі (1669).

Макдевід досяг рубежу за 726 ігор — це четвертий результат в історії ліги після Гретцкі (464), Лем’є (550) та Боссі (725).

У сезоні 2025/2026 у Макдевіда 3 голи + 16 передач у 14 матчах. Він посідає третє місце в лізі за кількістю асистів.