Олег Гончар

Філадельфія здобула впевнену перемогу над Едмонтоном з рахункм 5:2. Гості забили три шайби вже в першому періоді (Барки, Санхайм, Бринк), Едмонтон відповів кидками Макдевіда і Бушара, але у третьому періоді Силер і Тіппетт остаточно вирішили результат.

Коннор Макдевід забив одну шайбу і віддав передачу, продовживши результативну серію до 15 матчів — шоста така серія в його кар’єрі. Більше у історії Ойлерз лише у Вейна Гретцкі — 12 серій.

У сезоні Макдевід зіграв 42 матчі: 25 голів + 47 передач.

Нагадаємо, раніше Макдевід повторив рекорд Сідні Кросбі.