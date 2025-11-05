Олег Гончар

Зірка Едмонтона Коннор Макдевід оформив гол і асист у матчі з Далласом, досягнувши 20 очок у сезоні — це сьомий такий старт у кар’єрі. З діючих гравців сім сезонів подібне робив лише Сідні Кросбі.

Попри зусилля Макдевіда, Едмонтон Ойлерз програв Даллас Старз з рахунком 3:4 ПБ.

Після основного часу в матчі овертайм не виявив переможця, а в буліт-серії Робертсон і Джонстон забили, а воротар ДеСміт відбив два кидки.

Гол і асист Макдевіда стали 20-м та 21-м очком у сезоні — 5+15 у 15 матчах. Коннор наразі — лідер ліги за асистами (15).

Нагадаємо, раніше Макдевід наблизився до рівня Гретцкі.