Міннесота всуху обіграла Вінніпег, Калгарі розбив Ванкувер
Айлендерс у серії булітів перемогли Сіетл
близько 8 годин тому
Ванкувер – Калгарі / Фото - Yahoo
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Баффало виявився сильнішим за Кароліну (4:1), Міннесота перемогла Вінніпег (3:0), Чикаго поступився Колорадо (0:1), Сан-Хосе обіграв Бостон (3:1).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Баффало – Кароліна 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Вінніпег – Міннесота 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Айлендерс – Сіетл 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, за булітами – 2:1)
Чикаго – Колорадо 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Сан-Хосе – Бостон 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Ванкувер – Калгарі 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)