Міннесота всуху розгромила Піттсбург, Баффало закинув 9 шайб Чикаго
Кароліна відстояла перемогу проти Вінніпега
близько 5 годин тому
Піттсбург – Міннесота / Фото - Yahoo
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
У регулярному чемпіонаті НХЛ Піттсбург розгромлений Міннесотою (0:5), Баффало обіграв Чикаго (9:3), Вінніпег поступився Кароліні (3:4).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Піттсбург – Міннесота 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Баффало – Чикаго 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Вінніпег – Кароліна 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Лос-Анджелес – Бостон 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1, за булітами – 0:0)