Міннесота закинула Юті 5 шайб без відповіді, Кароліна в серії булітів дотиснула Піттсбург
Калгарі отримав розгром від Рейнджерс
близько 2 годин тому
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Колорадо програв Едмонтону (3:4), Кароліна з буллітів перемогла Піттсбург (5:4), Флорида виявилася сильнішою за Детройта (4:3), Тампа поступилася Коламбусу (2:5).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Баффало – Сан-Хосе 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Кароліна – Піттсбург 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, за булітами – 2:1)
Флорида – Детройт 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Монреаль – Торонто 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Калгарі 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Тампа-Бей – Коламбус 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Сент-Луїс – Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Даллас – Вегас 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Міннесота – Юта 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Вінніпег – Анахайм 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Сіетл – Нешвілл 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Колорадо – Едмонтон 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)