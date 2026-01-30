Монреаль закинув 7 шайб Колорадо, Детройт за булітами поступився Вашингтону
Бостон розібрався з Філадельфією
близько 1 години тому
Фото: Монреаль
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Баффало – Лос-Анджелес 4:1
Бостон – Філадельфія 6:3
Кароліна – Юта 5:4
Монреаль – Колорадо 7:3
Нью-Джерсі – Нешвілл 3:2 ОТ
Піттсбург – Чикаго 6:2
Рейнджерс – Айлендерс 1:2
Тампа-Бей – Вінніпег 4:1
Детройт – Вашингтон 3:4 Б
Міннесота – Калгарі 4:1
Сент-Луїс – Флорида 5:4
Едмонт – Сан-Хосе 4:3 ОТ
Ванкувер – Анахайм 2:0
Вегас – Даллас 4:5 Б
Сіетл – Торонто 5:2
