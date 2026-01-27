Рейнджерс в овертаймі дотиснули Бостон, Айлдендерс всуху розгромили Філадельфію
Едмонтон закинув 7 шайб Анахайму
близько 1 години тому
Рейнджерс – Бостон / Фото - NHL
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату сезону-25/26.
Тампа-Бей обіграла Юту (2:0), Рейнджерс перемогли Бостон (4:3 ОТ), Філадельфія поступилася Айлендерс (0:4) та інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Тампа-Бей – Юта 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Рейнджерс – Бостон 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Філадельфія – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Едмонтон – Анахайм 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)