Оттава закинула 7 шайб Сан-Хосе, Сіетл розгромив Флориду
Анахайм дотиснув Монреаль
В НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вінніпег здолав Сент-Луїс (3:2), Оттава була сильнішою за Сан-Хосе (7:4), Міннесота поступилася Торонто (2:4) та результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Вінніпег – Сент-Луїс 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Оттава – Сан-Хосе 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Монреаль – Анахайм 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Міннесота – Торонто 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Сіетл – Флорида 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Едмонтон – Нешвілл 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)