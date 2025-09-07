Арена хокейного клубу Сокіл постраждала під час російського удару по Києву
Команда відмінила тренування
близько 2 годин тому
Фото: ХК Сокіл
7 вересня внаслідок російської атаки на Київ постраждала ковзанка АТЕК, яка є домашньою ареною хокейного клубу Сокіл.
Вибухова хвиля вибила вікна будівлі та пошкодила фасад. На щастя, ніхто з працівників та спортсменів не постраждав.
Через це сьогоднішнє тренування команди скасували.
