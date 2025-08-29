Олег Гончар

Український Сокіл переміг польський Санок з рахунком 3:1 у повторному контрольному матчі. У першій грі кияни розгромили суперника.

На повторну гру з поляками тренерський штаб Сокола виставив у нападі трійку Віктора Захарова, Дениса Бородая та Дениса Жеребка, який днем раніше відзначився покером у матчі проти Санока. У воротах зіграв Олег Петров, а в обороні стартували Данил Римар і Всеволод Толстушко.

У другому періоді брати Жеребки реалізували по голу, а в третьому суперники обмінялися результативними кидками. Автором третьої шайби киян став Денис Бородай.

Санок – Сокіл – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайби:

0:1 Д. Жеребко (Бородай, Ромащенко)

0:2 М. Жеребко (Савчук),

0:3 Бородай (Д. Жеребко).

Свій наступний контрольний матч Сокіл проведе 31 серпня проти Полонії.