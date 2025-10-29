Сокіл переміг Крижинку-Кепіталз у київському дербі
Соколи здобули впевнену перемогу
близько 1 години тому
У протистоянні двох київських команд Сокіл здобув перемогу над Крижинкою-Кепіталз з рахунком 4:2.
Матч пройшов у напруженій боротьбі, але Сокіл уже в першому періоді забезпечив собі комфортну перевагу, забивши дві шайби.
Сокіл — Крижинка-Кепіталз — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайби:
1:0 - Тимченко (Мазур - більш.), 5:17
2:0 - Бурдаков (Полоницький), 10:12
2:1 - Панченко (Черненко, Лесніков - більш.), 34:01
3:1 - Полоницький (Янішевський, Захаров), 38:27
4:1 - Чердак (Мазур, Тимченко), 42:27
4:2 - Архипенко (Разумов), 58:56
Кидки: 28:27
Штрафні хвилини: 10:29
Нагадаємо, раніше Кременчук переграв Сокіл у матчі чемпіонату України.
