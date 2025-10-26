Кременчук переграв Сокіл у матчі чемпіонату України
Всі шайби були закинуті у третьому періоді
близько 1 години тому
Фото: Кременчук
У Києві відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею між Соколом та Кременчуком.
Діючі чемпіони України здобули перемогу завдяки шайбам Віталія Ляльки та Єгора Безуглого у третьому періоді, закривши поразку від Шторма у минулій зустрічі у рамках «регулярки» ЧУ.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Сокіл – Кременчук 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайби:
0:1 – Лялька (Середницький, Материкін), 49:14
0:2 – Безуглий, 58:57
