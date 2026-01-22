Олег Гончар

У черговому матчі чемпіонату України з хокею між Кременчуком та Соколом перемогли кияни.

Цього разу команди знову довели гру до серії булітів, у якій сильнішими виявилися кияни з рахунком 4:3.

В основний час Кременчук виглядав упевненіше та вів 3:1. Однак Сокіл врятував дубль Чердака, який перевів матч спочатку в овертайм, а згодом — до булітів.

У турнірній таблиці обидві команди зрівнялися за набраними очками — наразі у них по 47 балів.

Чемпіонат України з хокею

Кременчук — Сокіл 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайби:

1:0 Брага, 21:19

1:1 Захаров (Янишевський, Бородай), 32:07

2:1 Кривошапкін, 39:41

3:1 Середницький (Лялька, Матусевич), 50:31

3:2 Чердак (Мазур), 53:37

3:3 Чердак (Олійник, Мазур), 57:21