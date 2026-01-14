Матч Сокіл – Шторм перенесено через складні погодні умови
Нову дату буде оголошено додатково
близько 1 години тому
Фото: ФХУ
Федерація хокею України (ФХУ) повідомила, що матч між Соколом та Штормом — перенесено.
Згідно з ініціативою хокейного клубу Сокіл, через значне ускладнення ситуації на дорогах матч чемпіонату України між командами Сокіл та Шторм, запланований на 14 січня у Вінниці, перенесено на більш пізній термін.
Нову дату проведення матчу буде повідомлено додатково.
Раніше повідомляли, що Шторм призупинив участь у чемпіонаті України.
