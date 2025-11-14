Сокіл розбив Одещину у чемпіонаті України
Кияни закинули суперникам 8 шайб
близько 2 годин тому
Фото: ФХУ
У матчі регулярного чемпіонату України з хокею Сокіл розгромив Одещину.
Це була третя зустріч команд у сезоні – у всіх матчах кияни перемагали «всуху», закидуючи суперникам не менше 7 шайб.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Сокіл – Одещина 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
Шайби:
1:0 – Цюра (Горлушко), 18:39
2:0 – Янішевський (Чердак, Олійник), 27:36
3:0 – Бородай (Захаров, Савчук), 28:39
4:0 – Захаров (Скороход, Янішевський, б), 37:01
5:0 – Бородай (Янішевськкий, Скороход), 40:28
6:0 – Жеребко М. (Толстушко, Чердак, б), 43:47
7:0 – Кальсін (Бурдаков), 44:07
8:0 – Тимченко (Тищенко, Горлушко), 56:47
Поділитись