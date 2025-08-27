Олег Гончар

Київський хокейний клуб Сокіл стартував із поразки в серії міжнародних товариських матчів, поступившись словацькому Гуменне з рахунком 1:2 за булітами, повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбувся 26 серпня в Словаччині. У першому та другому періодах команди діяли обережно, а рахунок відкрився лише на 37-й хвилині, коли Лукас Тома скористався помилкою воротаря Сокола Олега Петрова. Проте вже за 16 секунд новачок киян Данило Тищенко зрівняв рахунок, покаравши словаків за їхню помилку в захисті.

Третій період і овертайм обійшлися без голів. У серії булітів Гуменне реалізувало дві спроби, тоді як у Сокола єдиний точний кидок виконав Максим Жеребко. Спроби Руслана Ромащенка, Артема Кальсіна, Михайла Цюри та Дениса Бородая були невдалими.

Гуменне — Сокіл — 2:1 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Шайби:

1:0 Тома, 37:00

1:1 Тищенко, 37:16

Наступний матч Сокіл зіграє 28 серпня проти польської Сяноки.