На стадіоні Героскіпу у Пафосі відбувся матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів між кіпрським Пафосом та сербською Црвеною Звездою. Гра завершилася з рахунком 1:1, але за сумою двох матчів перемогу святкував кіпрський клуб.

У складі гостей рахунок відкрив півзахисник Мирко Іванич на 60-й хвилині. За Пафос зрівняв рахунок нападник Жажа на 89-й хвилині, що дозволило команді пройти далі.

Перший поєдинок у Белграді завершився перемогою Пафоса 2:1, тож за сумою двох матчів кіпрський клуб виграв 3:2 і забезпечив собі місце у основному етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ Пафос обіграв київське Динамо.

Ліга чемпіонів. Плейоф кваліфікації. 2-й матч

Пафос (Кіпр) – Црвена Звезда (Белград, Сербія) 1:1 (Жажа 89 – Іванич 60) перший матч 2:1