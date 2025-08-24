Сокіл вирушив до Словаччини та Польщі для підготовки до нового сезону
Київський клуб проведе серію товариських матчів перед стартом сезону
близько 1 години тому
Київський хокейний клуб Сокіл після двох контрольних матчів у Києві розпочав виїзну серію товариських матчів для підготовки до нового сезону, повідомила пресслужба клубу.
24 серпня команда вирушила до Словаччини, де 26 серпня зіграє проти клубу Гуменне, шостої команди другої за силою словацької ліги.
28 та 29 серпня Сокіл проведе два матчі проти польської Сяноки, восьмої команди елітної ліги Польщі, за яку виступає українець Михайло Ковальчук.
31 серпня кияни зустрінуться з Полонією з Битома, новачком ліги, де грає ексворотар Сокола Богдан Дьяченко.
Завершиться підготовче турне 2 вересня грою проти торунської Енерги, п’ятої команди чемпіонату Польщі, за яку виступають українці Олексій Ворона та Андрій Денискін.
Завершальний етап підготовки клубу до сезону пройде у Києві.
