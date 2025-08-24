Олег Гончар

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала чотириразовою чемпіонкою світу на ЧС-2025 з веслування на байдарках і каное, що проходив у Мілані.

У неділю, 24 серпня, вона тріумфувала в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, здобувши свою четверту золоту медаль на турнірі.

Лузан не програла жодного індивідуального заїзду на чемпіонаті, встановивши особистий рекорд за кількістю медалей на одному ЧС.

Раніше вона виграла золото в каное-одиночці на 500 м, а також у каное-двійці на 200 м і 500 м разом із Іриною Федорів.

Загалом у кар’єрі Лузан тепер має дев'ять золотих медалей чемпіонатів світу.