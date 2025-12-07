Сокіл закинув 8 шайб Крижинці-Кепіталз у чемпіонаті України
Кияни продовжують лідирувати у турнірній таблиці ЧУ
33 хвилини тому
Сокіл у київському дербі переміг Крижинку-Кепіталз у регулярному чемпіонаті України з хокею.
Сокіл завоював десяту перемогу у сезоні ЧУ та зміцнив лідерство у турнірній таблиці, маючи у 12 матчах 31 очко.
Чемпіонат України. Регулярний сезон
Крижинка-Кепіталз — Сокіл 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)
Шайби:
1:0 – Черненко (Разумов, Панченко), 03:37
1:1 – Чердак (Мазур, Олійник), 09:42
1:2 – Тіщенко (Цюра, Горлушко), 15:03
2:2 – Панченко (Черненко), 16:55
2:3 – Олійник (Чердак, Мазур), 18:00
2:4 – Захаров (Бородай, Тимченко), 23:53
2:5 – Полоницький (Захаров, Янішевський), 38:54
3:5 – Разумов (Панченко, Черненко, більш.), 40:42
3:6 – Олійник (Мазур, Чердак), 41:44
3:7 – Тищенко (Мазур, Олійник), 49:51
3:8 – Чердак (Кальсін, Бурдаков), 54:44
