Сокіл обіграв Шторм у чемпіонаті України у матчі з 9 шайбами
Кияни вийшли на перше місце у турнірній таблиці «регулярки»
близько 5 годин тому
Сокіл у регулярному чемпіонату України з хокею обіграв Шторм 6:3.
Найбільш результативним вийшов другий період, де команди закинули 5 шайб. Завдяки звитязі кияни піднялися на першу сходинку турнірної таблиці ЧУ.
Чемпіонат України. Регулярний сезон
Шторм – Сокіл 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Шайби:
0:1 – Д.Жеребко (Цюра, Кальсін), 4:38
0:2 – Тимченко (Тіщенко, Ромащенко), 11:39
0:3 – Скороход, 20:54
1:3 – Ревука (Куцевич, Щербак), 25:17
1:4 – Чердак (Мазур, Савчук), 27:40
1:5 – Олійник (Чердак, Мазур), 30:55
2:5 – Кругляков (Пойманов, Крикля), Б 37:44.
3:5 – Мосюк (Портной, Пономарьов), 52:55
3:6 – Ромащенко (Тимченко, Полоницький), 53:37
Нагадаємо, що напередодні Київ Кепіталз закинули 10 шайб Пантеру.
Поділитись