Сокіл переграв Шторм у регулярному чемпіонаті України
Дублем у матчі відзначився Віктор Захаров
близько 9 годин тому
Київський Сокіл здобув перемогу над Штормом у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Столична команда впевнено переграла суперника з рахунком 3:1. Підопічні Олега Шафаренка контролювали гру від стартових хвилин: виграли перші два періоди, а в третьому довели поєдинок до перемоги.
Дублем у матчі відзначився Віктор Захаров.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Сокіл — Шторм 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайби: 1:0 - Захаров (Бородай, Полоницький), 09:40, 2:0 - Тищенко (Толстушко), 24:57, 2:1 - Щербак (Куцевич, Ратушний), 49:53, 3:1 - Захаров (Олійник, Толстушко)
