Сокіл здобув вольову перемогу над Штормом у ЧУ
Кияни вирвали перемогу в третьому періоді
близько 1 години тому
Шторм повів у рахунку в першому періоді завдяки голу Мосюка, а в другому Ревука подвоїв перевагу.
Сокіл відігрався завдяки штрафному кидку Захарова та голу Бородая, а переможну шайбу закинув Качан за чотири хвилини до кінця.
Сокіл — Шторм — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Шайби:
0:1 – Мосюк, 13:13
0:2 – Ревука (Алексюк, Пойманов), 25:38
1:2 – Захаров (бул.), 37:25
2:2 – Бородай (Горлушко), 45:01
3:2 – Качан (Жеребко, Римар), 56:26
Нагадаємо, раніше Кременчук розгромив Одещину у стартовому матчі регулярного чемпіонату.
