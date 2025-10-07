Кременчук розгромив Одещину у стартовому матчі регулярного чемпіонату
Владислав Брага оформив хет-трик, а Євген Абаджян — дубль
близько 2 годин тому
Фото: Кременчуг
Кременчук з перемоги стартував у новому сезоні чемпіонату України з хокею 2025/26. У першому матчі команда вдома розгромила Одещину.
Владислав Брага відзначився хет-триком, а Євген Абаджян записав до свого активу дубль.
Чемпіонат України
1 тур
Кременчук – Одещина 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)
Шайби: 1:0 – Абаджян (Попережай), 04:39, 1:1 – Дворник (Кльонов), 13:39, 2:1 – Геворкян, 21:57, 3:1 – Брага (Абаджян), 28:30, 4:1 – Абаджян (Середницький), 31:08, 5:1 – Середницький (Матусевич, Абаджян), 37:01, 6:1 – Брага (Попережай), 37:28, 7:1 – Брага, 55:28
Київ Кепіталз розгромив Енергію у Балтійській лізі.
Поділитись