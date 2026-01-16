Сокол переміг Кременчук у серії булітів та зберіг лідерство
Кияни здобули перемогу попри дві повітряні тривоги
30 хвилин тому
У матчі чемпіонату України з хокею між лідерами Сокілом та Кременчуком кияни здобули перемогу з рахункм 2:1 у серіх булітів.
Гра двічі переривалася повітряною тривогою, однак це не завадило Соколу здобути важливі три очки.
У першому періоді Сокіл вийшов уперед завдяки шайбі Тимченка. Другий період минув без закинутих шайб.
На початку третьої 20-хвилинки Кременчук зрівняв рахунок — 1:1 після шайби Середницького.
Основний і додатковий час завершилися внічию, а в серії булітів переможну спробу реалізував гравець Сокола.
У турнірній таблиці кияни лідирують із 45 очками, а Кременчук посідає друге місце з 43 пунктами, але має гру в запасі.
Чемпіонат України з хокею
Сокіл — Кременчук — 2:1 ПБ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайби:
1:0 Тимченко (Цюра), 09:02
1:1 Середницький. 42:22
2:1 Чердак, 65:00