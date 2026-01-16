Олег Гончар

У матчі чемпіонату України з хокею між лідерами Сокілом та Кременчуком кияни здобули перемогу з рахункм 2:1 у серіх булітів.

Гра двічі переривалася повітряною тривогою, однак це не завадило Соколу здобути важливі три очки.

У першому періоді Сокіл вийшов уперед завдяки шайбі Тимченка. Другий період минув без закинутих шайб.

На початку третьої 20-хвилинки Кременчук зрівняв рахунок — 1:1 після шайби Середницького.

Основний і додатковий час завершилися внічию, а в серії булітів переможну спробу реалізував гравець Сокола.

У турнірній таблиці кияни лідирують із 45 очками, а Кременчук посідає друге місце з 43 пунктами, але має гру в запасі.

Чемпіонат України з хокею

Сокіл — Кременчук — 2:1 ПБ (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби:

1:0 Тимченко (Цюра), 09:02

1:1 Середницький. 42:22

2:1 Чердак, 65:00