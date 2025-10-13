Вашингтон переміг Рейнджерс завдяки шатауту Ліндгрена
В НХЛ відбувся всього один матч
близько 3 годин тому
У виїзному матчі регулярного чемпіонату НХЛ Вашингтон Кепіталз здобули мінімальну перемогу над Нью-Йорк Рейнджерс з рахунком 1:0. Поєдинок відбувся на арені Медісон Сквер Гарден.
Єдиний гол у другому періоді забив Пірс Бовільє (33) за асистів Кейла Чісхольма та Олександра Овечкіна.
У Кепіталз Чарлі Ліндгрем провів шатаут, відбивши всі 35 кидків суперників.
Рейнджерс – Вашингтон – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – 33 Бовільє (Чисхольм, Овечкин)
Воротарі: Дж. Куік 20/21 – Чарлі Линдгрен 35/35.
Поділитись