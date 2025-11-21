Вашингтон закинув 8 шайб Монреалю, Айлендерс всуху розгромили Детройт
Колорадо впевнено переміг Рейнджерс
близько 5 годин тому
Детройт – Айлендерс / Фото - Yahoo
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон переміг Монреаль (8:4), Флорида здолала Нью-Джерсі (1:0), Рейнджерс програли Колорадо (3:6).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт – Айлендерс 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Флорида – Нью-Джерсі 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Монреаль – Вашингтон 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Філадельфія – Сент-Луїс 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Торонто – Коламбус 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Тампа-Бей – Едмонтон 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Чикаго – Сіетл 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Колорадо – Рейнджерс 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Юта – Вегас 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Анахайм – Оттава 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, за булітами – 1:0)
Ванкувер – Даллас 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)