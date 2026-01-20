Денис Сєдашов

Колишній форвард національної збірної України з хокею Олександр Матвійчук розпочав роботу над книгою «Три шоломи мого життя» — у якій переплітаються хокейна кар’єра, досвід війни та шлях відновлення після тяжкого поранення.

За словами Матвійчука, ідея книги визрівала роками, однак лише тепер він відчув готовність зібрати власний досвід у цілісну й відверту розповідь. Майбутнє видання виходить далеко за межі спортивної тематики та охоплює три ключові етапи його життя: хокей, який сформував його як особистість; період життя й роботи за кордоном, що змінив світогляд; а також війну, яка назавжди вплинула на долю.

Окреме місце в книзі буде присвячене тяжкому пораненню та тривалій реабілітації, після яких автор відчув потребу переосмислити пережите. Матвійчук наголошує, що прагне створити чесну й щиру історію та видати її разом із людьми, для яких цей досвід може бути важливим і надихаючим.

Книжковий проєкт Олександра Матвійчука представлений на платформі соціального краудфандингу «Соціальна країна». Для реалізації та видання книги автору необхідно зібрати тисячу прихильників, готових підтримати ініціативу.