Від хокею до війни: Ексгравець збірної України розповість свою історію в книзі «Три шоломи мого життя»
Олександр Матвійчук розповідає про три етапи життя: хокей, закордонний досвід і війну
42 хвилини тому
Колишній форвард національної збірної України з хокею Олександр Матвійчук розпочав роботу над книгою «Три шоломи мого життя» — у якій переплітаються хокейна кар’єра, досвід війни та шлях відновлення після тяжкого поранення.
За словами Матвійчука, ідея книги визрівала роками, однак лише тепер він відчув готовність зібрати власний досвід у цілісну й відверту розповідь. Майбутнє видання виходить далеко за межі спортивної тематики та охоплює три ключові етапи його життя: хокей, який сформував його як особистість; період життя й роботи за кордоном, що змінив світогляд; а також війну, яка назавжди вплинула на долю.
Окреме місце в книзі буде присвячене тяжкому пораненню та тривалій реабілітації, після яких автор відчув потребу переосмислити пережите. Матвійчук наголошує, що прагне створити чесну й щиру історію та видати її разом із людьми, для яких цей досвід може бути важливим і надихаючим.
Книжковий проєкт Олександра Матвійчука представлений на платформі соціального краудфандингу «Соціальна країна». Для реалізації та видання книги автору необхідно зібрати тисячу прихильників, готових підтримати ініціативу.