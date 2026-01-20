Олег Гончар

У першому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 179) зазнала поразки від представниці Китаю Ван Сінюй (WTA 46).

Матч завершився з рахунком 3:6, 3:6 на користь Сінюй та тривав 94 хвилини.

Протягом поєдинку Калініна подала один ейс, тоді як її суперниця виконала десять. Обидві тенісистки припустилися по дві подвійні помилки.

За реалізацією брейк-пойнтів перевага також була на боці китаянки: Калініна використала один із двох шансів, Сінюй — чотири з восьми.

Нагадаємо, з шести українок, які стартували в основній сітці Australian Open-2026, до другого кола змогла пробитися лише Еліна Світоліна.