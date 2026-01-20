Барселона визначила нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса своєю ключовою трансферною ціллю на літнє трансферне вікно 2026 року.

За інформацією Sport.es, каталонський клуб має намір докласти максимум зусиль для підписання аргентинського форварда вже наступного літа. Водночас реалізація цього трансферу напряму залежатиме від дотримання вимог фінансового фейр-плей іспанської Ла Ліги.

У Барселоні бачать у Хуліані Альваресі риси, схожі з іншим легендарним південноамериканським нападником Луїсом Суаресом, і готові запропонувати за футболіста суму, аналогічну його трансферу, у розмірі 82 мільйони євро.

У поточному сезоні Альварес зіграв 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 забитими м’ячами та п’ятьма результативними передачами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить 100 мільйонів євро.

Також Барселона націлилася на 18-річного єгиптянина з каїрського Аль-Ахлі.