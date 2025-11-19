Олег Гончар

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно підтвердила, що на Зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані-Кортіна захист шиї стане обов'язковим для всіх учасників турнірів з хокею. Це вперше на Іграх, де раніше обладнання було опціональним.

У грудні 2023-го IIHF оголосила про обов'язковість захисту для всіх рівнів, включно з дорослими, але відтермінувала впровадження через проблеми з постачанням. Тепер, за три місяці до старту, федерація уточнила: правило діятиме відповідно до правил IIHF.

Захист шиї вже обов'язковий на юніорських турнірах IIHF з 2023-го та на ЧС серед дорослих. Рішення прийнято після трагічної смерті Адама Джонсона в жовтні 2023-го, коли ковзани суперника порізали йому шию.

У НХЛ правило почне діяти з сезону 2026/27 лише для новачків, які не грали жодного матчу до 2026-го. Ветерани лишаються поза мандатом.